Cinema: Social World Film Festival, 148 opere in selezione alla 13esima edizione (2)

- Durante l'incontro è stato premiato con il Golden Spike Award l'esperto di comunicazione Franco Pomilio, per il suo documentario "A social design story - Humanscapes", viaggio nella fotografia come media, attraverso il dialogo con alcuni dei più importanti fotografi contemporanei, tra cui Sebastião Salgado, un progetto dal forte impatto sociale perché dedicato all'acqua, al paesaggio e all'ancestrale umanità dell'Amazzonia. "Humanscapes® è il progetto, iniziato nel 2021, che ci ha visti coinvolti, grazie agli occhi di Sebastião Salgado, nell'investigazione della potenza delle immagini, nella narrativa "sintetica" e quasi immersiva del loro messaggio. Il nostro lavoro è parlare alle persone, alle estese comunità di cittadini e migliorare il loro dialogo con le istituzioni. Parlare loro di valori, di prospettive: tutto quello che ci accomuna alla ricerca di uno dei più grandi fotografi viventi e al progetto che Sebastião Salgado ha dedicato all'acqua, al paesaggio e all'umanità ancestrale dell'Amazzonia. Ne abbiamo fatto un documentario e un campo di ricerca semiotica di codici della comunicazione, che evolviamo ogni giorno con gli strumenti della tecnologia digitale e delle scienze umanistiche per rendere ai nostri clienti e ai cittadini di tutto il mondo un servizio competente e sincero", ha raccontato Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm. (segue) (Ren)