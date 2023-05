Cinema: Social World Film Festival, 148 opere in selezione alla 13esima edizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quest'anno Rehau sarà main sponsor delle attività in Italia e nel Mondo del Social World Film Festival per sostenere i giovani artisti emergenti del cinema, in linea con la mission aziendale da sempre attenta alla responsabilità sociale d'impresa, attraverso il supporto di attività culturali ed artistiche, di progetti scientifici ed umanitari. "La cultura genera capitale sociale e rafforza il carattere di una comunità grazie alla sua capacità di raccontare una storia condivisa, di ispirare riflessioni e di formare legami che trascendono le differenze. C'è una generazione che sta crescendo e noi di Rehau vogliamo creare un ponte tra giovani talentuosi ed imprese, che si fa simbolo del comune intento nel cambiare le prospettive e le possibilità per il futuro attraverso idee e soluzioni all'avanguardia", ha commentato Sabrina Colantoni, Global Brand Director del Gruppo Rehau. (segue) (Ren)