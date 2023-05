Università: chirurgia mammella, venerdì Lectio Magistralis di Paolo Veronesi alla Federico II di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Chirurgia della Mammella: Ieri, Oggi e Domani" è il titolo della Relazione che il prof. Paolo Veronesi, ordinario di Chirurgia Generale dell'Università di Milano, terrà presso l'aula Multimediale dell'edificio n.6, al piano terra, dell'Università Federico II di Napoli venerdì 26 maggio alle ore 16,00 nell'ambito dei Seminari di Chirurgia, organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e dal Centro Interuniversitario di Studi per l'Innovazione Tecnologica in Chirurgia, diretti dal prof. Giovanni Domenico De Palma. Il prof. Paolo Veronesi, figlio del Prof. Umberto Veronesi, padre della chirurgia senologica e ideatore degli interventi conservativi per cancro della mammella, oltre che oncologo di fama mondiale, è attualmente Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Senologica dell'Istituto Europeo di Oncologia. Il prof. Veronesi è uno dei massimi esperti nel campo della diagnostica e terapia del carcinoma della mammella. (Ren)