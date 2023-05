Napoli: Manfredi, per fortuna il decorso della bimba ferita a Sant'Anastasia è positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato in contatto con i sanitari, mi hanno tutti riferito che il decorso è positivo. Chiaramente dobbiamo attendere che si sciolga la prognosi. Per fortuna non ci sono state conseguenze ancora più gravi di un gesto assurdo. Purtroppo noi viviamo questa violenza fatta da giovanissimi che utilizzano le armi in maniera sconsiderata e questo è un grande tema che va affrontato a livello nazionale, perché noi abbiamo la necessità di regole più severe, soprattutto per limitare questo uso e questo abuso delle armi". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proposito della bimba ferita nella sparatoria di Sant'Anastasia, a margine della presentazione del Pizza Village alla Mostra d'Oltremare. (Ren)