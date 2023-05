Napoli: al Circolo Canottieri un weekend dedicato al bridge con il "Memorial Pietro Forquet"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 27 e domenica 28 maggio, al Circolo Canottieri Napoli è in programma il memorial Pietro Forquet di Brigde. Il torneo nazionale vedrà approdare al Molosiglio "bridgisti" da ogni parte d'Italia. Il torneo si svolge sotto l'egida della Figb. Il torneo, organizzato dal consigliere al Bridge del Circolo Canottieri, Raffaele Ricciardi, è diviso in due momenti: si inizia Sabato 27 maggio con la competizione a squadre si prosegue domenica 28 maggio con la competizione a coppie. Pietro Forquet è stato uno dei più famosi protagonisti del bridge, componente di quel Blue Team che, con 15 titoli mondiali vinti, ha dominato per lungo tempo la scena mondiale della disciplina, giocò con Eugenio Chiaradia, Guglielmo Siniscalco, e, per la maggior parte, con Benito Garozzo, con il quale, per tutti gli anni '60, formò una delle coppie più forti di tutta la storia del bridge. Oltre che per il gioco eccellente, era famoso per i suoi nervi d'acciaio. Padre del giornalista del Sole 24 Ore, Fabrizio, prematuramente scomparso. Pietro Forquet è morto nel 2023, all'età di 97 anni, il "Bridge" è un gioco di carte universalmente conosciuto e denominato ovunque allo stesso modo. si gioca in quattro, a coppie contrapposte e, a differenza degli altri giochi, nel bridge le carte rappresentano solamente lo strumento necessario per sviluppare le manovre. Il Bridge conta nel mondo oltre 1.500.000 agonisti e decine di milioni di appassionati, può essere praticato da chiunque, a qualunque età e in qualsiasi luogo, con costi praticamente nulli, favorisce l'aggregazione e la socializzazione, costituisce elemento formativo per i giovani, abituandoli all'osservanza e al rispetto delle regole, all'analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica e alla razionalità e costituisce altresì elemento sussidiario per gli anziani per i quali diviene una insostituibile palestra di esercitazione mentale.(Ren)