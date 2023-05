Nola: Piero De Luca (Pd), solidarietà a sindaco Bonauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo piena vicinanza e solidarietà al sindaco di Nola Carlo Bonauro per il grave atto intimidatorio subito nelle ultime ore. Mi auguro che venga fatta piena chiarezza sui fatti da parte delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari competenti già impegnati, per individuare quanto prima i responsabili di questo vile gesto. I sindaci e gli amministratori locali vanno sostenuti al massimo da tutte le istituzioni nel loro lavoro, ogni giorno in prima linea, sul territorio". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Dem Piero De Luca. (Ren)