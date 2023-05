Nola: incendiate nella notte moto e auto del sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte sono state incendiate l'auto e la moto del sindaco di Nola, comune in provincia di Napoli, Carlo Buonauro. L'incendio è avvenuto nello spazio antistante la villetta nella quale vivono la famiglia del primo cittadino e altri condomini. Ignoti sono riusciti a entrare nello spazio di pertinenza della villetta, appiccando le fiamme che hanno completamente distrutto sia l'auto che la moto del sindaco. L'incendio ha parzialmente danneggiato un muro dell'edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nola e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed eseguito verifiche per accertare l'agibilità della struttura. Non risultano feriti. Sull'accaduto indaga la Polizia (Ren)