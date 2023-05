Campania: Nappi (Lega), su Sviluppo e Coesione coordinamento governo necessario per incapacità Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo di centrodestra sta azionando tutte le leve in suo possesso per dotare il Sud e la Campania dei fondi che spettano di diritto. L'azione di coordinamento, in particolare per la nostra regione, si è resa necessaria, purtroppo, a causa della incapacità di chi è a Palazzo Santa Lucia da 8 anni, e non spende le dotazioni economiche a disposizione. Invitiamo, dunque, De Luca a evitare di utilizzare questi argomenti, per di più con toni che condanniamo con forza e un atteggiamento finalizzato solo al tentativo di distrarre l'attenzione rispetto al suo fallimento anche su questo versante. Al riguardo, gli ricordiamo che la Campania è penultima in Italia per spesa dei programmi di fondi europei, con 1,2 miliardi di euro di Fesr e Fse 'dimenticati' nel cassetto. Cominci ad utilizzarli, invece di dare la colpa al Governo e di attaccare chi sta lavorando per il rilancio del Paese e dimostra attenzione massima per il Mezzogiorno. Allo stesso modo, se ha davvero a cuore il futuro dei nostri giovani, il presidente della Campania la smetta di parlare e promettere, metta da parte le solite manovre da prebende, e si attivi, come continuiamo a chiedere da tempo, per lanciare un piano per il lavoro e la formazione". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)