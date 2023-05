Nola: Ciarambino, solidarietà a Carlo Buonauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia più sincera e affettuosa solidarietà al sindaco di Nola, l'amico Carlo Buonauro, per il vile attentato subito stanotte ad opera di delinquenti", ha affermato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto, Valeria Ciarambino. "Quanto accaduto poteva essere una strage - ha aggiunto - Questi criminali hanno dato alle fiamme la sua autovettura e il suo scooter fermi all'interno della propria abitazione e in prossimità a bombole di gas. In casa il sindaco e i suoi familiari, bambini compresi, e se le fiamme si fossero propagate un vigliacco atto minaccioso si sarebbe trasformato in una vera e propria strage". "Ho telefonato a Carlo Buonauro, molto provato, - ha sèiegato ancora la Ciarambino - per esprimergli la mia vicinanza umana e istituzionale, invitandolo a continuare con determinazione nel suo prezioso lavoro che, proprio perché svolto in maniera onesta e specchiata, evidentemente sta disturbando frange isolate di delinquenti e criminali". "Mi auguro che le forze dell'ordine identifichino al più presto questi sciacalli e che vengano assicurati alla giustizia", ha concluso Ciarambino. (Ren)