Napoli: la bimba ferita a Sant'Anastasia in una sparatoria è fuori pericolo

- La bimba di 10 anni ferita a uno zigomo nel corso di una sparatoria a Sant'Anastasia è fuori pericolo. La piccola era stata raggiunta, insieme ai genitori, dai colpi esplosi da due giovani, di 19 e 17 anni, entrambi sottoposti a fermo per tentato omicidio, mentre si trovava in un bar. I medici dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli hanno dovuto sottoporla ieri a due interventi chirurgici: la prognosi resta riservata ma non è in pericolo di vita. Non sono gravi nemmeno le condizioni dei suoi genitori. La folle sparatoria avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Nel bar infatti era in corso una festa a cui stavano partecipando una decina di bambini, rimasti scioccati dall'accaduto ma fortunatamente tutti incolumi. (Ren)