Napoli: controlli a tappeto della polizia municipale al centro storico e a Pianura

- Personale della Polizia Municipale di Napoli dell'Unità Operativa San Lorenzo ha sanzionato tre parcheggiatori abusivi, di cui due in via Sant'Aniello a Caponapoli ed uno in via Annunziata. Nella stessa Via Annunziata i caschi bianchi hanno provveduto a far rimuovere le decine di auto parcheggiate sui marciapiedi. Uno dei parcheggiatori è stato anche deferito all'autorità giudiziaria perché recidivo. Sempre gli uomini dell'Unità Operativa San Lorenzo in via Arenaccia hanno verbalizzato il titolare di una autofficina poiché esercitava l'attività senza nessuna autorizzazione, sequestrandogli anche 3 veicoli di sua proprietà, lasciati in sosta nella vicina officina, perché privi di copertura assicurativa. Ai titolari di due Bar in via Duomo è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi perché occupavano abusivamente suolo pubblico. Inoltre, il personale dell'Unità Operativa Stella ha effettuato controlli al Codice della strada in Santa Teresa degli Scalzi ed in piazza Museo, a seguito dei quali sono stati elevati numerosi verbali per violazione alle norme del codice della strada, sequestrati tre veicoli privi di copertura assicurativa e altri tre veicoli sono stati sanzionati per omessa revisione. Ad un conducente è stata anche sospesa la patente di guida. In zona Pianura infine, il personale della Polizia Locale di Napoli ha rimosso 11 veicoli di cui due sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa. (Ren)