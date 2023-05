Campania: respinta la mozione Muscarà sul distacco dei tetti di spesa per la diagnostica urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione sul “Distacco dai tetti di spesa della diagnostica urgente come Pet, Tac, etc. per i malati oncologici e per i malati di altre patologie gravi” presentata dalla consigliera Maria Muscarà (Gruppo misto), affinchè, per i malati oncologici, l’impegnativa per la diagnostica urgente, come Tac e Pet, sia compilata e rilasciata direttamente dall’oncologo o dallo specialista e che la Regione debba garantire l’erogabilità da parte della struttura convenzionata indipendentemente dai tetti di spesa previsti dalla Delibera 599/21 parzialmente modificata con delibera 215/22, è stata respinta a maggioranza dal consiglio regionale della Campania. “Nella nostra regione non si accede agli esami fondamentali per i malati oncologici, è necessario fuggire fuori Regione, questo è un problema enorme”, ha affermato Muscarà. Sul tema sono intervenuti la consigliera Bruna Fiola (Pd) che ha ricordato “i risultati che si stanno raggiungendo con il lavoro che si sta svolgendo attraverso il tavolo di confronto istituito presso la Commissione”, l’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque che ha evidenziato: “ad oggi tutti gli oncologi che operano presso le strutture pubbliche prescrivono le indagini necessarie attraverso la piattaforma Soresa e stiamo estendendo tale modalità anche ad altri ambiti, questo procedimento sarà completato con l’ingresso del privato accreditato nel sistema di prenotazione unico regionale, quindi, il sistema è ormai quasi a pieno regime”. Il consigliere Luigi Abbate (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani), invece, ha sottolineato: “l’andamento della piattaforma attraverso il sistema Gom sta dando buoni frutti ed occorre, dunque, implementarlo”, mentre la vice presidente Valeria Ciarambino ha concluso: “questo Consiglio ha conquistato importanti risultati in materia come con la mozione a mia firma con la quale si impegnava la Giunta a potenziare la rete dell’offerta pubblica”. (Ren)