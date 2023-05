Campania: Picarone (Pd), Circoli Nautici fulcro delle buone pratiche a tutela del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I circoli nautici sono fondamentali per lo sviluppo delle buone pratiche legate alla tutela del mare e del suo habitat. Essi sono il prodotto di una legge regionale approvata in consiglio nel 2021 che mette insieme tutte le associazioni di categoria che hanno curato le prime due edizioni del premio". E' quanto ha dichiarato Franco Picarone, consigliere regionale del Partito Democratico, in occasione della giornata di festa dedicata alla cultura del mare che ha coinvolto le istituzioni, le 21 realtà dell'associazione Circoli Nautici della Campania e numerose scuole provenienti da diverse città che affacciano sul mare. "Lo scopo – ha continuato Picarone – è quello di promuovere i valori dell'ambiente, di tutela del mare e soprattutto di fare cultura nei ragazzi, nelle scuole, a favore degli sport acquatici, al fine di connetterli alle istituzioni e divulgarli al territorio". Oggi il premio è andato alla Guardia di Finanza: "Da qualche anno ha svolto funzioni di controllo e legalità sulle coste e contribuisce al buon esito delle pratiche positive per il mare e nel mare", ha ribadito Picarone. "Ora si deve continuare a lavorare su questo terreno, affrontando i temi dell'erosione marina, della pulizia del mare dalle plastiche. La consulta lavorerà in questa direzione per approfondire questi temi nel prossimo futuro", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)