Napoli: sviluppo sostenibile e agenda 2030, quattro giorni al Maschio Angioino - foto

- E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la campagna "Insieme per gli Sdg", Sustainable Development Goals, ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si tratta di un'iniziativa di comunicazione e di confronto promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale anche per creare legami e relazioni con le realtà locali. Al Maschio Angioino dal 24 al 27 maggio due installazioni informeranno i cittadini sugli obiettivi e sui contenuti della campagna. Per venerdì 26 è previsto un consiglio comunale straordinario sui temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Ren)