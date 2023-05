Napoli: via libera a terzo treno nuovo della Linea 1 della metro, aumenta capienza complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al terzo treno nuovo della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. È arrivato infatti il "nulla osta tecnico" per l'entrata in esercizio del terzo treno Caf. Con il nuovo treno, che entrerà in esercizio la prossima settimana, il numero di passeggeri che può essere contemporaneamente portato sui mezzi della Linea 1 salirà ad oltre 8.500. L'obiettivo di Anm e comune è portare gradualmente tutto il parco dei treni verso l'elevata capienza (circa 1.250 posti), in modo da occupare tutta la banchina di attesa dei passeggeri: ciò si realizza dalla prossima settimana portando la composizione di due "vecchi" treni da due a tre unità di trazione, a parità di convogli viaggianti e quindi di frequenza. Il quarto treno Caf è già in pre-esercizio e consentirà nelle prossime settimane di arrivare a circa 10.000 passeggeri contemporaneamente ed a 8 treni, tutti da 105 metri di lunghezza e circa 1.250 passeggeri. Un ringraziamento particolare viene rivolto ad Ansfisa da parte del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza. "Un ulteriore passo per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in città per contribuire a migliorare concretamente la vita dei cittadini", ha dichiarato Manfredi. "L'Agenzia Nazionale ha completamento cambiato passo, con prove solo di notte e con una organizzazione che coniuga sicurezza e rapidità nel collaudo. Ciò permetterà nei prossimi mesi di migliorare ulteriormente il servizio, diminuendo i tempi di attesa. Con i convogli disponibili potremo arrivare gradualmente ad un treno ogni 4 minuti, contro i 10 di adesso", ha spiegato l'assessore Cosenza. (Ren)