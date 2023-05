Campania: Ciampi (M5S), la giunta cambia regole su dialisi e favorisce sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale ha modificato al ribasso i requisiti minimi organizzativi delle strutture che erogano prestazioni di dialisi, per cui il personale infermieristico adibito al servizio passa da un minimo di 3 infermieri per 9 pazienti (media 0,33) a un minimo di 1 infermiere ogni 5 pazienti (media 0,2). Inoltre la funzione del Direttore responsabile, che in precedenza non poteva essere svolta contemporaneamente in più centri e doveva essere assicurata per almeno 24 ore settimanali, con il nuovo testo potrà essere svolta in 2 centri e assicurata per 18 ore settimanali per centro. Una riduzione del personale di tale portata e la diluizione su più centri delle responsabilità dei dirigenti inciderà negativamente sulla qualità della prestazione sanitaria". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. "Per queste ragioni ho presentato un'interrogazione per chiedere se, prima di apportare tali modifiche ai requisiti, la Giunta abbia cercato un confronto con le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria, oltre che con le famiglie degli ammalati. Ancora una volta, purtroppo, i provvedimenti di questa amministrazione contribuiscono ad un impoverimento della sanità pubblica in favore di quella privata. Basti considerare che le prestazioni fornite dal privato convenzionato sono attualmente circa l'85% del totale. Uno squilibrio - ha concluso Ciampi - che denunciamo da tempo e che andrebbe riequilibrato con assoluta urgenza". (Ren)