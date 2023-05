Made in Italy: Stella (Confprofessioni), patto per l'internazionalizzazione tra professionisti e pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza del confronto con i professionisti sul tema dell'internazionalizzazione è stata sottolineato dal Viceministro del Mimit Valentino Valentini: "Come ministero delle Imprese e del Made in Italy rifinanzieremo tutta una serie di incentivi alle aziende già esistenti come quelli legati a Transizione 4.0 accanto ai quali prevediamo di favorire contratti di sviluppo e accordi di innovazione. All'interno del Disegno di legge sul Made in Italy prevediamo inoltre lo stanziamento di un Fondo per accelerare l'internazionalizzazione e l'attrazione di investimenti nel nostro Paese. In questo percorso i professionisti sono le nostre antenne proiettate al cambiamento. Si adeguano per poter aiutare associati e clienti ad orientarsi nella continua evoluzione dei processi finalizzati ad attrarre investimenti esteri e alla promozione all'estero delle nostre produzioni. Sono coloro che permettono al sistema imprenditoriale di operare quel cambiamento di cui necessita la nostra economia con una visione sempre orientata al panorama generale oltre quello relativo ai temi amministrativi di casa nostra". (segue) (ren)