Napoli: Manfredi incontra delegazione comune Bologna - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il s di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo una delegazione del comune di Bologna. In apertura dell’incontro è stato dedicato un minuto di silenzio alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. "Vi siamo vicini nel dolore e siamo a disposizione per qualsiasi forma di aiuto", ha detto Manfredi. "Napoli e Bologna hanno molti elementi in comune e possono cooperare su vari settori, dalla formazione all'innovazione, ma anche nelle politiche di accoglienza e per la formazione dei giovani. Lavoreremo poi insieme - ha concluso - ad un modello educativo che contrasti la dispersione scolastica e sulla programmazione culturale che valorizzi soprattutto le periferie". L’incontro rientra tra le iniziative previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto a novembre dai sindaci delle due città, Gaetano Manfredi e Matteo Lepore, con il quale le due amministrazioni comunali hanno messo in campo una serie di iniziative volte alla coesione sociale dalla scuola alla cultura passando per turismo e politiche giovanili. (Ren)