Antimafia: Cangiano (FdI), buon lavoro a Chiara Colosimo e alla Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo ad esprimere le mie congratulazioni e l'augurio di poter svolgere un lavoro proficuo a Chiara Colosimo, eletta oggi Presidente della Commissione Antimafia. Un ruolo importante e fondamentale per contrastare in modo ancor più diretto ed incisivo le mafie e per mantenere alti i valori di legalità che da sempre ci appartengono come Nazione e come cittadini. Chiara Colosimo saprà fare bene, e metterà in questo nuovo incarico tutta la passione e tutto l'impegno che da sempre caratterizzano il suo operato. Da cittadino casertano so bene che importanza può e deve avere la presenza dello Stato e delle Istituzioni in territori che hanno subito l'egemonia della camorra per anni e che hanno poi trovato la forza di riprendersi la propria libertà e la propria dignità proprio grazie alla presenza di quello Stato che oggi vede in Chiara Colosimo uno strumento in più per non arrendersi e per continuare a lottare. Dispiace che gli esponenti dell'opposizione abbiano deciso di non partecipare al voto, ma sono sicuro che la lotta alla mafia resterà un obiettivo che non avrà mai connotazione politica. Il fatto che questa elezione sia avvenuta in un giorno simbolicamente così importante, è già un segnale di buon auspicio". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia (Ren)