Campania: Oliviero, bisogna dare il tempo ai colleghi di rientrare in aula e votare - video

- Rispondendo agli attacchi dei consiglieri di opposizione e in particolare alla consigliera del Gruppo Misto Maria Muscarà, in merito alla gestione del voto sulla mozione relativa al "distacco dei tetti di spesa dalla diagnostica urgente per i malati oncologici", presentata proprio da Muscarà, il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero", ha glissato dicendo che "bisogna dare il tempo ai colleghi di rientrare in aula e votare", aggiungendo: "la consigliera Muscarà fa la sua parte: l'opposizione". (Ren)