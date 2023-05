Napoli: Libera Campania, a Sant'Anastasia innocenti hanno rischiato la vita per violenza criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia dei dieci colpi d'arma da fuoco esplosi da due giovani a Sant'Anastasia, nel napoletano. Ancora una volta degli innocenti hanno rischiato la vita. Una famiglia di tre persone è stata raggiunta dai colpi, che hanno ferito alla testa una bambina di 10 anni. Per fortuna è stato scongiurato il pericolo di vita, ma la piccola resta in gravi condizioni. Questo ennesimo episodio di violenza però ci porta, ancora una volta, a riflettere sulla facilità di imbracciare un'arma, sulla furia criminale nei nostri territori. Questo episodio, come i recenti a Pianura, Ponticelli devono portare le istituzioni a fare di più sia in termini di sicurezza che sull'educazione". A dirlo il referente di Libera Campania, Mariano Di Palma. (Ren)