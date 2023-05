Napoli: estratto proiettile dalla testa della bimba di 10 anni ferita a Sant'Anastasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato estratto il proiettile dalla testa della bimba di 10 anni, rimasta ferita nel corso di una sparatoria avvenuta ieri sera a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. La piccola era stata ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon e, nel corso della notte, era stata sottoposta a un primo intervento. Attualmente si trova in terapia intensiva e la prognosi resta riservata, ma la bimba non è in pericolo di vita. I genitori, anch'essi feriti nel corso della sparatoria, sono al momento ricoverati nell'ospedale Cardarelli. Le indagini sono in corso, ma verosimilmente la famiglia non era l'obiettivo dell'agguato effettuato dai due uomini che hanno esploso i colpi e si è trovata accidentalmente vittima della sparatoria. (Ren)