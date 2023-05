Sud: De Luca, misura shock per evitare fuga giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di una misura shock per evitare la fuga di giovani dal Mezzogiorno, per bloccare il flusso di emigrazione che è ripreso da Sud a Nord e verso l'Europa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro a Napoli. "Io ho fatto due proposte. Un piano per il lavoro - ha sottolineato - per 300mila giovani del Sud da immettere nella pubblica amministrazione, magari scaglionando gli stipendi nell'arco di tre anni. E poi fare di tutto il Sud una zona economica speciale con condizioni di vantaggio in tutto il Mezzogiorno per chi vuole investire. Tutto il resto è aria fritta, chiacchiere al vento". (Ren)