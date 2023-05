Salerno: Villani (M5S), inizia il nuovo corso del Movimento con la partenza dei gruppi territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I gruppi territoriali in Provincia di Salerno sono pronti a partire, in particolare nei comuni di Angri, Cava de Tirreni, Eboli e Battipaglia. Entro questo mese partiranno le riunioni in ogni gruppo e le attività. È dai nostri territori, dai luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana, è dalle nostre comunità dove è sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale da cui si rinforzerà il nostro operato". Lo ha annunciato la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani. "Un percorso difficile, complicato - ha aggiunto - dalle gravi crisi attraversate dal Paese negli ultimi anni, che Giuseppe Conte ha portato a termine con grande determinazione. Il coordinatore provinciale costituirà un presidio fondamentale per garantire la nostra presenza capillare sui territori". "Un presidio sempre a disposizione delle comunità di riferimento. Tale funzione sarà decisiva soprattutto adesso che saranno i gruppi territoriali ad assumere una posizione centrale per l'attività politica del Movimento 5 Stelle. Al tempo stesso, però, non potrà mancare l'apporto dei nostri attivisti, ognuno dei quali avrà un ruolo decisivo per dare voce alle istanze dei cittadini e per portare avanti le nostre battaglie", ha concluso Villano.(Ren)