Turismo: domani convegno della Lega con Centinaio a Contursi Terme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che tipo di turisti saremo nel 2030? Quali saranno i nuovi trend di maggiore attrazione? Come farsi trovare pronti alle sfide del mercato? Si discuterà di questo e altro, insieme al vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo, al convegno promosso dall'assessore al turismo di Contursi Terme (SA) Giovanni Ricca, dal titolo "Nuove frontiere del turismo sostenibile ed esperienziale" che si svolgerà domani, giovedì 25 maggio, alle ore 16, presso il Centro congressi Terme Capasso in via Nazionale Bagni a Contursi Terme (SA). Ai lavori parteciperanno l'eurodeputato Valentino Grant, il senatore Gianluca Cantalamessa, il deputato Attilio Pierro e l'assessore Giovanni Ricca. All'evento sono state invitate le Istituzioni civili e militari della Provincia di Salerno e tutti gli addetti ai lavori del settore turistico - termale di Contursi Terme (SA). (Ren)