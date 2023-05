Made in Italy: Stella (Confprofessioni), patto per l'internazionalizzazione tra professionisti e pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla nutrita platea dei presenti è giunto il videomessaggio del Ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto: "Occorre creare un sistema Italia che sia in grado di affrontare le grandi sfide, a partire da quella dell'internazionalizzazione, per favorire la crescita economica del nostro Paese. Il governo sta mettendo in campo strumenti importanti come il Pnrr e il Fondo di coesione e sviluppo che, tuttavia, necessitano di essere rivisti alla luce degli importanti cambiamenti avvenuti sul piano internazionale, in primis il conflitto in Ucraina. Sui temi dell'internazionalizzazione e sulla capacità di attrarre nuovi investimenti si gioca la partita nei prossimi mesi. Ritengo utile il confronto con Confprofessioni dal quale possono nascere contributi importanti per condividere scelte strategiche sulle quali lavorare insieme". (ren)