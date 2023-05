© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convegno di presentazione del progetto E-Migranti, in via di realizzazione, ideato dal direttore dell'Archivio di Stato di Napoli-ministero della Cultura Candida Carrino e sostenuto dalla Regione. Interviene, tra gli altri, il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Napoli, Archivio di Stato, via del Grande Archivio 5 (ore 15.30) (Ren)