Cultura: giovedì al Palazzo Donn'Anna di Napoli il convegno "Musei ed inclusione" della Fondazione De Felice (2)

Si parte dalle esperienze già svolte e dai futuri programmi del Museo di Capodimonte, dove l'accessibilità non è solo un tema strutturale ma di contenuti, perché per rendere i musei inclusivi non è sufficiente eliminare le barriere architettoniche. La sfida è occuparsi e preoccuparsi della fruizione museale dando gli strumenti per vivere le opere esposte; creare una mediazione intellettiva ed emotiva organizzando una visita museale specificamente progettata in cui la persona con disabilità si può immergere, nello sforzo di renderla partecipe dei contenuti di tipo sensoriale e cognitivo. Un laboratorio delle emozioni, dunque, dove l'accessibilità e la fruizione sono intese come possibilità di vivere il museo come luogo di apprendimento e di scoperta di nuovi stimoli legati a tempi, motivazione e capacità di attenzione di ciascuno.