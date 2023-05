Cultura: giovedì al Palazzo Donn'Anna di Napoli il convegno "Musei ed inclusione" della Fondazione De Felice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Narrare il patrimonio museale è l'iniziativa della Fondazione Ezio De Felice che nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il DiArc-Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. I referenti scientifici per le due Accademie sono la professoressa Nadia Barrella e la professoressa Gioconda Cafiero. Un ciclo di 7 incontri per attraversare il mondo della Museografia e della Museologia, iniziato nel dicembre scorso e che proseguirà fino a luglio 2023. Docenti, direttori di musei, operatori culturali e sociali, progettisti, storici, critici dell'architettura, allestitori si avvicendano nella narrazione del nostro patrimonio museale, affrontando diverse tematiche relative a musei, allestimenti, tecniche, storia, tutela, comunicazione, inclusione. In questi mesi hanno preso parte agli appuntamenti di Narrare il Patrimonio: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini, Andrea Milanese, Alexander Debono. Il calendario dei prossimi appuntamenti su www.fondazionedefelice.it È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su You Tube Fondazione De Felice. Un'esperienza nuova per la Fondazione De Felice, luogo ricco di memoria del museo che ha scelto di continuare ad essere interlocutore privilegiato e unico in Campania per quanti hanno interesse a discutere di spazi, progetti e idee rivolte al mondo dei musei. (Ren)