Pnrr: presto un nuovo asilo nido a Montefredane (Av)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Montefredane, comune in provincia di Avellino, guidata dal sindaco Ciro Aquino, lunedì 29 maggio alle ore 18, presso l'Aula consiliare G. Pisano, presenterà il progetto per la realizzazione del nuovo "Asilo nido" e della "Scuola materna" che sarà realizzato alla frazione Arcella con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un appuntamento organizzato per informare le famiglie in merito alla riorganizzazione della scuola sul territorio comunale, ma anche per presentare la nuova struttura che sostituirà quella esistente nella quale è attualmente ospitato l'asilo e la scuola elementare. Si tratta di una struttura che sarà edificata secondo le più recenti tecniche di costruzioni, ovvero energia quasi zero. Prenderanno parte all'incontro sia la preside dell'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, prof.ssa Antonella Pappalardo, il corpo docente, i progettisti delle opere, nonché gli amministratori comunali. Obiettivo del confronto tra scuola, amministrazione comunale e famiglie è programmare l'avvio del prossimo anno scolastico 2023-2024 senza disagi. (Ren)