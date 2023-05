Imprese: De Felice (Intesa Sanpaolo), export manifatturiero italiano supera 50 per cento fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export del manifatturiero "supererà, per la prima volta nella storia economica italiana, la soglia del 50 per cento del fatturato ". A dirlo è Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo introducendo la conferenza "L'industria italiana e le sfide di medio periodo, tra vincoli demografici e rafforzamento competitivo" per il 103° Rapporto Analisi dei Settori industriali, organizzato da Intesa Sanpaolo. "Grazie alla buona capacità dell'industria italiana di servire nicchie a elevato valore aggiunto – ha continuato De Felice - l'avanzo commerciale continuerà a crescere sino a conseguire un nuovo record, superando i 110 miliardi di euro nel 2027". (Rem)