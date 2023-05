Napoli: Striano, Lieto e De Iesu alla cerimonia in ricordo della strage di Capaci - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 23 maggio è una giornata che non si può e non si deve dimenticare. Le scuole di Napoli sono venute qui, la scuola Falcone, la Bonghi e la De Amicis, in occasione della Giornata della legalità e del trentunesimo anniversario della strage di Capaci, a testimonianza dell'importanza di questo ricordo e dell'impegno delle istituzioni scolastiche affinché la memoria rimanga viva nel cuore di tutti perchè ricordare le vittime innocenti significa immettere nelle coscienze un seme di legalità e di giustizia". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione del comune di Napoli Maura Striano intervenuta, con il vicesindaco Laura Lieto, l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu ed i rappresentanti dalla Fondazione Polis e dall'Associazione Libera, alla cerimonia davanti all'albero della legalità in Piazza Municipio.(Ren)