Napoli: spari a Sant'Anastasia, feriti genitori e figlia di 10 anni

- Nella tarda serata di ieri, un'intera famiglia - padre, madre e figlia di 10 anni - sono stati feriti, non gravemente, mentre mangiavano in un bar di Piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, comune della provincia di Napoli. I tre sono stati colpiti, verosimilmente in modo accidentale, da alcuni colpi (in tutto una decina) sparati da due sconosciuti. Il padre, un uomo di 43 anni, è stato ferito alla mano, mentre la madre 35enne all'addome. La bimba è stata invece colpita alla testa e trasportata all'ospedale Santobono, dove sarà operata. Nessuno è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. (Ren)