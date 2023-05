© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In corso Arnaldo Lucci, nella zona orientale di Napoli, un uomo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. L'uomo ha raccontato alla Polizia di essere stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che gli avrebbe sparato contro. La vittima è stata trasportata all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini. (Ren)