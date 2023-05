Lavoro: Mazzella (M5S), subito tempo indeterminato per gli Lsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'interrogazione parlamentare ha chiesto al ministro del Lavoro se intenda favorire la stabilizzazione degli Lsu prevedendone il riconoscimento economico dei contributi che, ad oggi, sono solo figurativi". Lo ha reso noto con un comunicato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "Reputo prezioso - ha proseguito - il supporto che i lavoratori socialmente utili apportano agli enti in cui prestano servizio. Tuttavia tra gli enti utilizzatori e i soggetti impegnati sussiste un vero e proprio rapporto di subordinazione, non è mai stato previsto il riconoscimento di un regolare contratto di lavoro e gli Lsu percepiscono dall'Inps un assegno di sussidio per attività socialmente utili per un importo inferiore a 600 euro, cui si aggiunge il mancato versamento dei contributi pensionistici. Pertanto, a fronte dell'erogazione della prestazione svolta, non segue il sostanziale incremento pensionistico, generandosi un vulnus che va sanato". "Deve per questo rendersi necessario contrattualizzare a tempo indeterminato gli Lsu prevedendo un impegno settimanale superiore alle 18 ore, nonché il riconoscimento economico dei contributi che, ad oggi, sono solo figurativi", ha concluso Mazzella. (Ren)