Napoli: Nappi (Lega), necessario dotare agenti di dispositivi sicurezza

- "Il comune deve fare assolutamente la sua parte per garantire la sicurezza a Napoli: l'extracomunitario senza fissa dimora che davanti al Duomo ha aggredito con una spranga di ferro il luogotenente dei vigili urbani Salvatore Ruoppolo, era già stato segnalato, insieme ad altri soggetti, per pericolosità. Perché i servizi sociali non hanno agito per risolvere il problema? Purtroppo, ci troviamo ancora una volta di fronte a un'emergenza, che nonostante il lavoro e l'impegno delle forze dell'ordine, non si riesce a fronteggiare nel modo dovuto. Pure a causa dei benpensanti della sinistra che storcono il naso quando si parla della necessità di fornire anche gli agenti della Municipale dei taser e di tutti gli strumenti di dissuasione necessari alla sicurezza di chi è chiamato a far rispettare la legge". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)