Università: giovedì l'inaugurazione della rassegna musicale della Parthenope

- L’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, in collaborazione con la Fondazione Ravello e con il contributo della Fondazione Banco di Napoli, promuove la rassegna musicale ‘Sulle note del mare’, che avrà luogo nella splendida cornice della neoclassica Villa Doria d’Angri, in via Petrarca 80. La rassegna rientra nell’ambito delle iniziative di Terza Missione dell’Ateneo Parthenope, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio attraverso la produzione di eventi di rilevanza culturale e sociale a beneficio della comunità. Il cartellone prevede una serie di concerti con protagonisti di spicco del panorama italiano ed internazionale. Il concerto inaugurale si terrà giovedì 25 maggio alle ore 19.30 sulla terrazza della Villa con Alessandro Taverna e i Cameristi della Scala, che eseguiranno un programma tutto dedicato a Richard Wagner. Musiche e data sono scelte non a caso, visto il rapporto del genio di Lipsia con Ravello e con Villa Doria d’Angri. Il Parsifal, ultima opera di Wagner, venne composto proprio nelle sale di Villa Doria d’Angri; inoltre il 26 maggio 1880 in Villa Rufolo il maestro trovò materializzato quel Giardino di Klingsor fino ad allora presente solo nelle sue visioni fantastiche.(Ren)