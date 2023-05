Napoli: vigile urbano aggredito in via Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente dell'unità di Polizia Locale di Napoli Tesm (Tutela Emergenze Sociali e Minori) è stato aggredito questa mattina in via Duomo, mentre era impegnato nelle consuete operazioni propedeutiche alla pulizia dei porticati secondo il calendario degli interventi di sanificazione, bonifica e rimozione dei rifiuti, a cura di Asia e Napoli Servizi. Un giovane senza fissa dimora, presumibilmente di origine nordafricana, invitato ad alzarsi per consentire la pulizia dei luoghi, si è opposto e ha colpito al volto, con una paletto di ferro che nascondeva sotto le coperte, il luogotenente Salvatore Ruoppolo, di 63 anni, ferendolo alla testa e all'occhio sinistro. L'agente per difendersi ha sparato alcuni colpi e ferito l'aggressore alla gamba prima di accasciarsi al suolo in una pozza di sangue. Immediato l'intervento degli operatori presenti, anche numerosi passanti hanno cercato di fermare l'immigrato, che, benchè ferito, ha continuato ad aggredire l'agente, fino all'intervento dei militari dell'esercito e degli agenti di Pubblica sicurezza che hanno effettuato il fermo. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale; all'agente sono state riscontrate fratture multiple ad entrambi gli arti superiori, un occhio tumefatto, applicati diversi punti di sutura al cranio ed è ora sottoposto ad ulteriori accertamenti. (segue) (Ren)