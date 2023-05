Campania: ok dal consiglio regionale al sostegno alle iniziative dei "Workers buyout"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata dal consiglio regionale della Campania la mozione relativa alle “Azioni di sostegno all’autoimprenditorialità dei lavoratori delle aziende in crisi (Workers buyout) ad iniziativa della vice presidente Valeria Ciarambino e finalizzata ad introdurre la “Workers buyout”, ovvero una pratica di politica attiva per il lavoro che prevede la costituzione di cooperative di dipendenti allo scopo di rilevare e dare nuova vita ad imprese in crisi attraverso l’istituzione di un fondo di rotazione per finanziare progetti presentati da cooperative costituite da lavoratori licenziati, cassintegrati o dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali. Sul tema sono intervenuti l’assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello che ha evidenziato: “è un progetto interessante che pone un cambio di modello culturale, sul quale la Giunta regionale si è già attivata, per affrontare le crisi aziendali”; la consigliera Bruna Fiola (Pd) per sottolineare come il procedimento sia "già messo in atto dalla Giunta” e il vice presidente della Giunta Fulvio Bonavitacola che ha invitato a fare menzione del lavoro già svolto dalla Giunta nel settore. (Ren)