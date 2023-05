Camorra: estorsioni, 10 arresti nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Caserta, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, dieci persone sono state arrestate dalla Sezione Operativa della Compagnia dei carabinieri di Casal di Principe, in provincia di Caserta, eseguendo una ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Gli arrestati sarebbero membri di un gruppo camorristico costituitosi intorno alla figura di Mario De Luca, storico esponente del clan dei casalesi, nel tentativo di approfittare del vuoto criminale che si era determinato grazie agli arresti messi a segno negli anni dalle forze dell'ordine. Le indagini hanno consentito di individuare i dieci arrestati (5 in carcere e 5 ai domiciliari), che avevano esteso la propria rete di estorsioni nei territori di Casal di Principe, Teverola, Frignano, San Cipriano d’Aversa, Marcianise e Castel Volturno. Il gruppo criminale agiva sia direttamente nei confronti dei commercianti sia indirettamente tramite l’acquisizione di una tangente sul recupero crediti di somme dovute. (Ren)