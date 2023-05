Imprese: De Felice (Intesa Sanpaolo), nel manifatturiero crescita medio annua di 1,3 per cento al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel triennio 2024-2027, il manifatturiero in Italia torna "a crescere", in particolare "dell'1,3 per cento medio annuo a prezzi costanti e 2 per cento a prezzi correnti". A dirlo è Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo introducendo la conferenza "L'industria italiana e le sfide di medio periodo, tra vincoli demografici e rafforzamento competitivo" per il 103° Rapporto Analisi dei Settori industriali, organizzato da Intesa Sanpaolo, in corso questa mattina a Milano. "Negli anni successivi – ha spiegato De Felice -la distensione del contesto operativo macroeconomico e il graduale rientro dell'inflazione permetteranno al nostro manifatturiero di tornare a crescere a ritmi più vivaci di quelli degli ultimi decenni". (Rem)