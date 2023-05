Regioni: Conferenza convocata per domani alle ore 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È convocata per domani alle ore 9 una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’ordine del giorno, oltre ai temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni, la proposta di documento per l’audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dalla Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame sul progetto di legge recante “Legge quadro in materia di interporti” e la riproposizione dell’ordine del giorno relativo alle criticità attuative dell’articolo 8 comma 9 del DL 68/2022, in materia di monitoraggio e manutenzione di sistemi di trasporto ad impianti fissi. Sul tavolo anche la proposta di accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria– Regole tecniche anno 2022, e la proposta di Protocollo d’Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Fondazione S.O.S. – Il Telefono azzurro onlus sul tema della tutela e la difesa dei bambini e degli adolescenti. La Conferenza discuterà infine anche delle valutazioni in merito alla proposta del ministero dell’Istruzione e del merito sui criteri di riparto delle risorse Pnrr (700 milioni di euro) destinate al potenziamento dell’offerta formativa degli Its e delle valutazioni in merito alla richiesta di revisione delle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati. (Com)