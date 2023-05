© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è recato all'Ospedale del Mare per sincerarsi delle condizioni dell'agente della Polizia Locale rimasto ferito nell'aggressione di stamattina a via Duomo e per manifestargli la solidarietà di tutta l'amministrazione comunale e della città. Ad accompagnarlo c'erano il comandante delle Polizia Municipale, Ciro Esposito, e l'assessore alla legalità, Antonio De Iesu.(Ren)