Scuola: al via domani a Napoli "OrientaLife – la scuola orienta per la vita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parteciperanno all'evento inaugurale del 24 maggio l'assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini; il Direttore Generale dell'Usr per la Campania, Ettore Acerra; il presidente di Anpal Servizi, Massimo Temussi; Il Direttore Regionale Vicario Inail Campania, Adele Pomponio; Maurizio Turrà per Confindustria Campania; Michele Raccuglia Responsabile Anpal servizi Calabria Campania; Ruggero Cappuccio Direttore Artistico Campania Teatro Festival; Clementina Donisi come vicepresidente di Confindustria Benevento; Nicolò Pasca come vicepresidente dei Giovani Confindustria Caserta; Marco Gambardella come vicepresidente Confindustria Salerno e Giancarlo Fimiani come Vvcepresidente Unione Industriali Napoli. Per il giorno 25 maggio tre i temi fondamentali oggetto di confronto: Percorsi nel settore agribiologico, Its Academy in Regione Campania e Laboratori Stem. Intervengono Ettore Acerra direttore generale Usr per la Campania, Michele Raccuglia, responsabile Anpal servizi Calabria Campania; Peppone Calabrese Conduttore Rai 1 e Ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo; Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania; Salvatore Loffreda, direttore Coldiretti Campania; Salvatore Basile, presidente Bio Distretto del Cilento; Gianfranco Nappi, Città della Scienza nonché docenti dei corsi di studio della Scuola Politecnica e delle Scienze di base dell'Università degli Studi Federico II. Il 26 maggio si prevede un focus relativamente a percorsi didattici innovativi per gli istituti alberghieri dedicando una spazio anche al contest Colazione a Corte : un dolce tra innovazione e tradizione con la partecipazione di Autogrill, Fedegroup e Pintauro. Chiude i lavori della giornata l'assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini. In ognuna delle tre giornate si prevedono svariati laboratori dedicati all'implementazione di nuove metodologie didattiche come Debate, Service Learning, Gamification e all'approfondimento di percorsi didattici innovativi legati alla realtà virtuale e/o realtà aumentata (Ren)