Campania: rinviata in commissione bilancio la proposta di Nappi di istituire l'Arpal regionale

- La proposta di legge “Istituzione Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro della Campania – Arpal Campania”, presentata dal capogruppo della Lega, Severino Nappi, e dai consiglieri Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi, oggi deputato della Repubblica Italiana, è stata rinviata in Commissione Bilancio. “Avere un organismo regionale, in Campania dove la principale problematica è quella della disoccupazione, che sia interfaccia di quello nazionale, è fondamentale – ha detto Nappi - siamo, dunque, disponibili a riturare il provvedimento ma solo se la maggioranza assume formalmente l’impegno a discuterla in Commissione”. Richiesta di disponibilità prontamente raccolta dal presidente della Commissione Regionale Lavoro, Giovanni Mensorio, che ne ha annunciato una rapida calendarizzazione. (Ren)