Campania: bagarre in consiglio regionale. Muscarà, gestione indecente dell'aula - video

- C'è stata bagarre in aula nella seduta odierna del consiglio regionale della Campania. Sulla mozione presentata dalla consigliera del Gruppo Misto Maria Muscarà, che chiedeva il distacco dai tetti di spesa della diagnostica urgente per i malati oncologici, a causa dell'assenza di molti consiglieri di centrosinistra che si erano allontanati dall'aula, la maggioranza ha rischiato di andare sotto al momento della votazione. A un primo conteggio effettuato dal presidente del consiglio Gennaro Oliviero, i voti erano risultati 14 a 12 a favore della mozione, a un secondo immediato riconteggio 14 a 14 e e solo la terza volta la mozione è risultata respinta dalla maggioranza per 16 voti a 14. Le forze di opposizione hanno duramente contestato la gestione dell'aula di Oliviero e la consigliera Muscarà, spiegando l'accaduto ai cronisti, a margine del consiglio ha definito "indecente" l'intera vicenda e ha stigmatizzato il modo in cui "si lavora in questo consiglio". (Ren)