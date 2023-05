Scuola: al via domani a Napoli "OrientaLife – la scuola orienta per la vita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 24, 25 e 26 maggio 2023 a Palazzo Reale, a Napoli, si svolgerà una tre giorni di incontri e dibattiti per condividere, socializzare e diffondere le buone prassi emerse nel progetto "ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita". L'evento è organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania, da Anpal Servizi, da Confindustria Campania e da Inail Campania, parteciperanno dirigenti, referenti e studenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto. Il progetto "ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita" ha avuto inizio ad ottobre 2022 in circa 400 scuole secondarie di I e II grado della Regione Campania; sono stati coinvolti circa 1500 docenti e oltre 5500 studenti. Il suddetto progetto ha inteso valorizzare "La scuola" come attore protagonista ed interfaccia attiva tra i giovani, il mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul territorio. Si è costruito con i docenti un percorso che portasse in aula le opportunità formative previste dalla normativa vigente: dagli IeFP ai Pcto, dai percorsi di apprendistato agli Its. Una occasione per conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure imprenditoriali emergenti. L'orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni.