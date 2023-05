Antimafia: Rastrelli (FdI), Colosimo garanzia di massimo rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'oggi, proprio nel giorno della ricorrenza della terribile strage di Capaci, si è insediata la nuova Commissione parlamentare antimafia. La elezione della Presidente Chiara Colosimo alla guida della neonata Commissione è la migliore garanzia di fermezza e rigore nelle attività parlamentari di contrasto ad ogni mafia". Lo ha dichiarato il senatore Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia, e membro della neonata Commissione, per il quale "l'impegno contro ogni forma di criminalità organizzata può e deve essere il punto di sintesi nella azione di tutte le forze politiche e sociali per debellare il fenomeno mafioso, e per sconfiggere quella mentalità che ne ha consentito la sua velenosa diffusione". "In questa prospettiva – ha concluso Rastrelli -, anche il lavoro della Commissione antimafia potrà contribuire, con l'orgoglio dello splendido insegnamento di Paolo Borsellino, a diffondere la bellezza del fresco profumo della libertà, contro il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità". (Ren)