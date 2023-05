Campania: approvata dal consiglio regionale la mozione sul diritto all'oblio oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Campania la mozione “Riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. Parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche” ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino e del presidente della Commissione Regionale Sanità Vincenzo Alaia (IV) per riconoscere il diritto all’oblio oncologico per i pazienti guariti per porre fine alle attuali discriminazioni, ad esempio, nell’accesso all’adozione di minori e a servizi bancari e assicurativi, una materia che necessita di una legge nazionale. “La mozione è totalmente condivisibile – ha commentato il consigliere Michele Cammarano (M5S) – e riguarda anche altre patologie, Sarei onorato se la mia Regione facesse per prima un avanzamento di civiltà in questo settore”.(Ren)