Zes: finanziati da Unicredit con 17 milioni i primi due investimenti in quella dell'Interporto di Nola

- UniCredit ha erogato due finanziamenti per complessivi 17 milioni di euro - di cui uno con Garanzia Green di Sace - finalizzati al sostegno dei piani di investimenti di due aziende che stanno realizzando progetti di investimento nell'area Zes (Zona Economia Speciale) della Campania. Si tratta dei primi due investimenti in corso di realizzazione presso l'Interporto Campano di Nola da quando sono state istituite le Zes. La banca ha infatti sostenuto i piani di investimenti di Temi Spa, società specializzata nella logistica e nella distribuzione, licenziataria esclusiva Gls per Napoli e provincia, con un recente finanziamento da 12 milioni di euro assistito dalla Garanzia Green di Sace. L'operazione è finalizzata alla realizzazione di un nuovo centro logistico per lo smistamento merci con annessa palazzina uffici e all'acquisto di macchinari per la messa in funzione del nuovo centro logistico. Il nuovo sito, che sarà pienamente operativo entro gennaio 2025, insisterà su un'area di circa 26.000 mq, ubicata in prossimità del terminal ferroviario, con la futura realizzazione di un ramo binario dedicato. Il progetto consentirà di implementare in maniera funzionale la duplice attività di logistica e di distribuzione dell'azienda, con un notevole aumento della capacità produttiva e un miglioramento della qualità dei servizi logistici offerti. Sarà sviluppata inoltre una nuova attività di marketplace in ottica di potenziamento del canale e-commerce. Il progetto prevede una forte attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale con tecnologie che consentiranno di migliorare l'efficienza energetica, di favorire il consumo di energia da fonti rinnovabili e di ridurre le emissioni inquinanti. L'investimento complessivo di Temi Spa, tra fabbricati e impianti, ammonta circa 24 milioni di euro. (segue) (Ren)